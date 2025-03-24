Kız Kaçırma Olayında Yenge Tutuklandı

Kız kaçırma olayına karışan kadın tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında kaçırılan kızın olayıyla ilgili gözaltına alınan yenge tutuklandı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti ancak ailesi evliliğe izin vermedi. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte genç kızı kaçırmaya karar verdi.

Yenge oyaladı, ağabey zorla arabaya bindirdi

Bir süre sonra cadde üzerinde yürüyen S.T., V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge, genç kızı bir süre konuşturarak oyalarken V.A. hafif ticari araçla bölgeye yaklaştı. Bu sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenge tutuklandı, kaçan şüpheliler aranıyor

Olayı öğrenen ailesinin ihbarı üzerine Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından gözaltına alınan yenge S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda olan ağabey ve genç kızı bulmak için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.