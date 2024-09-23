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Kız İsteme Dönüşü Kazaya Karışan Yaşlı Çift Yan Yana Defnedildi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, kız isteme merasimi dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi.

Yaşlı çiftin öldüğü kazada acı detay: Kız isteme dönüşü kazaya karışmışlar

Korkunç kazada alev alan otomobil karı-kocaya mezar olmuştu: Yan yana defnedildiler

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda dün gece saatlerinde karı-kocanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftin, kız isteme merasiminden döndükleri esnada kazaya karıştıkları öğrenildi. Son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çift, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan ve yol yapımı sebebi ile araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Salim Kaba idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarptı. LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobil alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada Saadet Kaba yanan otomobilde, eşi Salim Kaba ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karı-koca yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden karı-koca Pamukova Elperek Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Acı detay

Öte yandan, kazaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Dört çocuk sahibi olan çiftin, Salim Kaba'nın yeğenine kız isteme merasimi için Konya'ya gittikleri ve dönüşte ise kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kız İsteme Dönüşü Kazaya Karışan Yaşlı Çift Yan Yana Defnedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN ELGÜN - 3.Sayfa

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