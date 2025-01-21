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Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, cesedi ormanda yanmış halde bulundu

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Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Karabıyık, 'kız arkadaşımın yanına gidiyorum' diyerek evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu.

EN SON 'KIZ ARKADAŞIMIN YANINA GİDİYORUM' DEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet Karabıyık (18) akşam olmasına rağmen eve dönmeyince ve telefonla da ulaşılamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

ORMANLIK ALANDA YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, cesedi ormanda yanmış halde bulundu
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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