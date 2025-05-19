Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
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Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
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Adana'da Engin Yüce, 23 yaşındaki kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi vücudunun 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 12. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti. Yüce'nin yaşamına son vermeden önce 6 sayfa intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Adana'da Engin Yüce (31), evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi (23) vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12. kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP 12. KATTAN ATLADI

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12. katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı. Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi'yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı. Yüce, daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE 6 SAYFALIK NOT BIRAKMIŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çiftçi ve Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaim :

6 sayfalık not bırakmış 6 sayfalıl not bırakmış not nerde haberi tekrar tekrar yazınca elinize ne geçiyor anlat onda bilelim

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