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Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü

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İngiltere'de 17 yaşındaki Logan Macphail, ayrılığı kabullenmediği 15 yaşındaki eski kız arkadaşı Holly Newton'ı takip edip ıssız bir sokakta öldürdü. Güvenlik kameralarında yüzünü maskeleyip Holly'i gizlice izlediği görülen genç, 17 yıl hapse mahkum edildi. Yardıma koşan bir arkadaşı da bıçaklandı. Mahkeme, Macphail'in cezasını tamamlasa bile ancak 'toplum için güvenli' olduğu kanıtlanırsa serbest kalabileceğine karar verdi.

İngiltere'de, 15 yaşındaki Holly Newton'ı okuldan sonra takip edip öldüren eski erkek arkadaşı 17 yıl hapse mahkum edildi.

Northumberland kentinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Logan Macphail, ayrılığı kabullenmediği eski kız arkadaşını 45 dakika boyunca takip ettikten sonra ıssız bir sokağa çekerek vahşice öldürdü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzünü maskeleyip şapka takarak tanınmamaya çalışan gencin, Holly ve arkadaşlarını gizlice izlediği görüldü. Pizza dükkanı önünde genç kızla konuşan saldırgan, onu ıssız bir sokağa çekti. Holly'nin çığlıklarını duyan bir arkadaşı yardıma koştu ancak o da bıçakla yaralandı.

"BIÇAK BİLE KIRILDI"

Newcastle Ceza Mahkemesi'nde görülen davada konuşan hakim, "Saldırıda kullanılan şiddet o kadar büyüktü ki bıçak kırıldı. Patoloji uzmanları bir bıçağın saldırı sırasında bu kadar hasar görmesinin çok nadir olduğunu belirtti" dedi.

"KALBİMİZ DURDU"

Holly'nin annesi mahkemede yaptığı konuşmada, "Dans etmeyi ve hayvanları çok seven kızımızı kaybettiğimiz gece sadece bir can değil, bizim kalplerimiz de durdu" diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme, 17 yıl hapis cezası verilen gencin, cezasını tamamladıktan sonra bile ancak "toplum için güvenli" olduğu kanıtlanırsa serbest kalabileceğine hükmetti.

Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü

Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü

Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü

Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

god bless rest in peace

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