Kıskançlık krizine girip eşini öldürdü, avukat değişikliği ve tahliye istedi

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Abdullah Poyraz'ın görülen 3'üncü duruşmasında mahkeme maktulün ilk eşinden olan kızı Rojbin A.'nın 11 ve 12 yaşlarındaki 2 erkek kardeş için vasi olarak atanmasına karar verildi. Sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi. Sanık Abdullah Poyraz ise sanık avukat değişikliği ve tahliye talebinde bulundu.

Olay, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'ta bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Poyraz (55) polis merkezine giderek, eşiyle arasında çıkan tartışma sırasında eşini tabancayla vurduğunu, silahı evde bırakarak ikametten ayrıldığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Verilen adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hale Akbaş Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, ekipler tarafından ikamete alınmadı. Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızın feryatları yürek dağladı. "Annemi bir kere gösterin bana, gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döken küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf etti. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine "Bana değil gidin anneme bakın" diyen küçük kız ambulansa alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze aracının hareketi sırasında maktulün kardeşinin "Bacım nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın kızının, olayın yaşanmasının ardından kısa süre sonra eve geldiği, kapıyı açan olmayınca Abdullah Poyraz'ı aradığı ve sanığın kendisine "Çarşıdayım" dediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizi sonrası eylemini gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Hale Akbaş Poyraz'ın, ilk eşinden olan kızının doğum günü hazırlıkları yaptığı öğrenilirken, çiftin 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede cinayetin işlenişine ilişkin detaylara yer verilirken, sanık Abdullah Poyraz'ın eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf ettiği kaydedildi. Tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Abdullah Poyraz, maktulün kızı Rojbin A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Rojbin A.'nın iki kardeşi için vasi olarak atanmasına karar verdi.

Sanık Poyraz, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde Hale Akbaş Poyraz ile 2011 yılından bu yana birlikte yaşadıklarını, 2023 yılında resmi nikah kıydıklarını, aralarında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin sürekli telefonla konuştuğunu ve kendisinden gizli işler yaptığını düşündüğünü, bu nedenle kıskançlık sebebiyle sık sık tartıştıklarını söylemişti. Poyraz, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bunu ispatlamak için internetten temin ettiği ses kayıt cihazını kullandığını, olay günü tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan silahla eşine yakın mesafeden kafasına doğru bir el ateş ettiğini ve pişman olduğunu ifade etmişti.

Son duruşmada önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Abdullah Poyraz, avukatını değiştireceğini söyleyerek süre ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, maktulün ilk eşinden olan ve 18 yaşına giren kızı Rojbin A.'nın 11 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş için vasi olarak atanmasının kesinleştiğini belirtti. Rojbin A. duruşmada, "İki kardeşime vasi olarak atandım. Onlar adına da şikayetçiyim. Olayı adalete bırakıyorum, adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Poyraz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA