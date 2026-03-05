Antalya'da 6 çocuk annesi eşini öldürdü, beraatini istedi

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Abdullah Poyraz'ın davasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, duruşmada söz alan sanık Poyraz ise, "Gerçekten zor durumdayım. Kendisi beni aldattı. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olay, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 Sokak'ta bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Poyraz (55) polis merkezine giderek, eşiyle arasında çıkan tartışma sırasında eşini tabancayla vurduğunu, silahı evde bırakarak ikametten ayrıldığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Verilen adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hale Akbaş Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızının feryatları yürekleri dağlamıştı

Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bu sırada eve gelen Hale Akbaş Poyraz'ın kızı, ekipler tarafından ikamete alınmadı. Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızın feryatları yürek dağladı. "Annemi bir kere gösterin bana, gidin bakın anneme bir şey mi oldu" diyerek gözyaşı döken küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf etti. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine "Bana değil gidin anneme bakın" diyen küçük kız ambulansa alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze aracının hareketi sırasında maktulün kardeşinin "Bacım nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın kızının, olayın yaşanmasının ardından kısa süre sonra eve geldiği, kapıyı açan olmayınca Abdullah Poyraz'ı aradığı ve sanığın kendisine "Çarşıdayım" dediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizi sonrası eylemini gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Hale Akbaş Poyraz'ın, ilk eşinden olan kızının doğum günü hazırlıkları yaptığı öğrenilirken, çiftin 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede dikkat çeken detay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede cinayetin işlenişine ilişkin detaylara yer verilirken, sanık Abdullah Poyraz'ın eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf ettiği kaydedildi. Tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Abdullah Poyraz ve taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı duruşmada, sanık Abdullah Poyraz'ın eşi Hale Akbaş Poyraz'ı öldürdüğünün sabit olduğunu belirterek, sanığın Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma suçundan da cezalandırılmasını istedi.

"Beni aldattı, zor durumdayım"

Sanık Abdullah Poyraz ise esasa ilişkin savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben olayda gerçekten mağdurum. Bir öğretmen babası olarak söylüyorum. Gerçekten zor durumdayım. Kendisi beni aldattı. Eve dostunu aldı. Olaydan sonra karakola gidip teslim oldum. Ayrıca yazılı savunmamı da sunuyorum. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Sanık müdafi de müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi

Tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Poyraz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı