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Kırşehir'de 'Yerli Malı Haftası' Etkinliğinde Yiyecek Zehirlenmesi

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Kırşehir'de düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırşehir'de 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Cacabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Ortaokul öğrencileri, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 15'i bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada yiyeceklerden kaynaklı öğrencilerin karın ağrısı şikayeti çektiğini belirtti. Öğrenciler tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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