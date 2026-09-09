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Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli

Kırşehir’de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli
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Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli getirildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli getirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2026 yılı Ağustos ayında internet ortamında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis içeriklerine yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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