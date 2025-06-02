Kırşehir'de Sel Felaketi: Ev Yıkıldı, Yardım Çalışmaları Başladı

Kırşehir'de Sel Felaketi: Ev Yıkıldı, Yardım Çalışmaları Başladı
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Kırşehir'in Toklümen köyünde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu bir ev tamamen yıkıldı. Ev sahibi Aydın Biçer, yıkıntılar arasından geçimini sağladığı balık ağlarını kurtarmaya çalıştı. Ekipler bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladı ve selden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırma çalışmaları sürüyor.

Kırşehir'in Toklümen köyünde etkili olan aşırı yağışların sele neden olması sonrasında gece boyunca devam eden yağışın ardından sabah saatlerinde acı tablo gün yüzüne çıktı. Su baskınına maruz kalan bir evde yıkım işlemleri başladı. Yıkımlar dron ile görüntülendi.

Toklümen köyünde sel felaketinde bir ev tamamen yıkılırken, ev sahibi Aydın Biçer, geçimini sağladığı balık ağlarını yıkıntılar arasından alarak kurtarmaya çalıştı. Yaşadığı yıkım karşısında duygusal anlar yaşayan Biçer, evinden bir şey alamadığını söyledi. Afetin ardından ekipler hızla harekete geçerek bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Selin evlerde oluşan zararlar tek tek kayıt altına alınırken, suyun köye giriş noktaları da belirlendi. Yetkililer, yeni yağışlara karşı uyarılarda bulunarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Toklümen'de yaşayan Ahmet Değirmenci ise, "Su aynı deniz suyu gibi geldi. Suyun önünde durulacak hal yoktu. Perişan olduk" dedi.

Öte yandan, selden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırılması için Kırşehir Valiliği ve AFAD koordinasyonunda çalışmalar sürdürülüyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan afet bölgesinde Kırşehir İl Özel İdaresi'nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör. MEPAŞ'tan 2 personel ve 1 sepetli araç, Kırşehir İtfaiyesi'nden 2 personel ve 1 araç, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 7 personel ve 2 araç yönlendirildi.

Toplamda 21 personel ve 10 araç olay yerinde çalışma yürütüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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