Kırşehir'de Motosiklet Denetimi ve Bilgilendirme Faaliyetleri Başlatıldı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Yılı Motosiklet Denetimi Eylem Planı çerçevesinde motokurye işletmeleri ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. 22 işletmeye ve 46 motokuryeye trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 Yılı Motosiklet Denetimi Eylem Planı kapsamında, motokurye faaliyetinde bulunan işletmelere ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İl merkezinde faaliyet gösteren 22 işletme, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin 15 Mayıs 2025 tarihli (P) türü yetki belgesi hükümleri hakkında bilgilendirildi. İşletmelere, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı 46 motokuryeye de teorik eğitimler verilerek, bilgilendirme broşürleri ulaştırıldı. Motokuryelere trafik ışıklarına riayet etmeleri, kaldırımlarda motosiklet kullanmamaları, trafikte diğer sürücülerle eşit sorumluluk taşıdıkları hatırlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
