Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama
Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda, DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda örgüte ait dijital materyaller ve 20 bin doların üzerinde para ele geçirildi. Şüpheliler arasında, DEAŞ'ın kurucusu El-Bağdadi'nin akrabası da bulunuyor.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün kurucu liderlerinden Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası da dahil 10 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu L.A.A.A., A.S.K.A., M.F.Y.A., A.S.F.A., S.A.H.K., S.S.M.H., W.K.A.A., Y.İ.A.A., M.A.M. ve G.A.A.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile 20 bin doların üzerinde para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanırken, A.S.K.A.'nın terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu El-Bağdadi'nin akrabası olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

