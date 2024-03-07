Kırşehir Belediyesi'nde bir yılda 5. vaka! Güvenlik görevlisi görüntülü cinsel sohbet yaparken yakalandı

Kırşehir'de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü cinsel sohbet yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.'nin işine son verildi.

BİR YILDA 5. CİNSEL VAKA MEYDANA GELDİ

Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; 'Suçların Örtbas edilmemesi' istenildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNCE İŞLEM BAŞLATILDI

Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.'nin işine son verildi.

HASAN, ŞEYMA CİNAYETİ DAHİL 5 CİNSEL VAKA YAŞANDI

Kırşehir Belediyesi'nde 2022 yılında Hasan ve Şeyma adlı gençlerin belediyede çalışan güvenlik görevlileri tarafından taciz edildikten sonra öldürülmesinin ardından yaşanan süreçte bir belediye çalışanın çocuğa cinsel organının fotoğrafını atması, temizlik görevlisinin cami tuvaletinde Afgan bir çocuğu taciz etmesi ve Hayır Evi eski Müdürü S.Ç.'nin de iş yerinin tuvaletinde yaptığı görüntülü cinsel sohbet akıllara durgunluk verdi. Yaşanan olaylarla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.