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MSB: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" İki terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır'ın Lice kırsalında düzenlenen "Gürz-14" operasyonunda biri kırmızı biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Operasyon esnasında yaralanan kahraman güvenlik korucumuza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "Gürz-14" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) ve Gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ankara'da gerçekleşen bu operasyon, terör faaliyetlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendirildi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucunda kırmızı kategoride aranan Zırav Taş ile gri kategoride aranan Fehmi Başkurt'un silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiğini açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı; teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi. Operasyon esnasında yaralanan kahraman güvenlik korucumuza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Kaynak: AA / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Yerel Haberler Diyarbakır Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa ankara Terör Lice

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