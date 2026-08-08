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Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: Motosikletli Yaralandı

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: Motosikletli Yaralandı
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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç, motosiklete çarptı; motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Erhan Karagöz'ün kullandığı 07 JH 455 plakalı hafif ticari araç, 1071 Kavşağı'na geldiğinde kırmızı ışıkta durmayarak, 1071 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan Ali Cemal Atalay'ın kullandığı 07 CEN 493 plakalı motosiklete çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Cemal Atalay, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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