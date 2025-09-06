Haberler

Kırmızı Işık İhlali Gelin Arabasıyla Çarpışmaya Neden Oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin gelin arabasıyla çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Seydikemer-Kaş karayolu üzeri Kalkan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 48 AVM 292 plakalı otomobil, R.D.Ö. yönetimindeki 07 CBK 486 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.D.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
