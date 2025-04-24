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Kırmızı Işık İhlali Feci Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2'si çocuk 4 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.40 sıralarında D-400 Karayolu üzerindeki Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan A.K. idaresindeki 48 AUL 760 plakalı otomobil ile şehir merkezi yönünden Selinus Sahili yönüne seyreden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen S.S.P. idaresindeki 34 EY 8934 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 48 AUL 760 plakalı araç, kaldırıma çıkarak beton bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada, 48 AUL 760 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.K. ile yolcular H.D. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 34 EY 8934 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.P. ile araçta bulunan S.O. sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpışıp savrulma anları yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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