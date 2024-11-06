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Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz

Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
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Haberler
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Türkiye'de devam eden bir uyuşturucu davası nedeniyle kırmızı bültenle aranan 39 yaşındaki Türk, Yunanistan'ın başkenti Atina'da kullandığı otomobilden aşağıya indirilip infaz edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı bulunurken polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Türkiye'de devam eden bir uyuşturucu davası nedeniyle kırmızı bülten ile aranan 39 yaşındaki Türk'ün başkent Atina'nın Kypseli semtindeki Patisa Sokağı'nda durdurulan arabasından indirildikten sonra 2 kişi tarafından başına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kullandığı otomobilin önü bir başka otomobil ile kesildikten sonraotomobilden aşağıya inen 39 yaşındaki Türk'ün cadde ortasında infaz edildiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayanın öldüğünü tespit etti.

Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞTI

2022 yılında Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan ve Yunanistan istihbaratının takibinde olan kişinin geçen yıl gözaltına alınıp bırakıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı bulundu. Sözcü'nün haberine göre polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıarif simsek:

Bi pislik gitmiş

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıAlkurt:

Ne Türk,ü hangi toplumdan geldiği yüzüne bakar bakmaz anlar insan. Malesef ki çoğu Türk pasaportu taşıdığı için durum bu hale geliyor

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

dünya bir pislikten daha kurtuldu.. eline sağlık yapanın...

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Su testisi su yolunda ....

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