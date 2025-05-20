Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslar Gürcistan'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslar Gürcistan'da Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Şahıslar, uyuşturucu ticareti, yağma ve cinayet gibi çeşitli suçlardan aranıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs, 'Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs, 'Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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