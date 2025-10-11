Kırmızı Bültenle Aranan İki Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı ülkemize iadeleri sağlandı" - ANKARA