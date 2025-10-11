Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan İki Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı yerlikaya, 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı yerlikaya: "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı ülkemize iadeleri sağlandı" - ANKARA

