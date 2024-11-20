Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçak Kazı Operasyonları: 8 Gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Pınarhisar ve Babaeski ilçelerindeki uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin 5 şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Vize ilçesinde de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler 3 şüpheliyi suçüstü yakalandı. - KIRKLARELİ