Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçak Kazı Operasyonları: 8 Gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli yakalanırken, Vize ilçesindeki kaçak kazıda 3 kişi suçüstü yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Pınarhisar ve Babaeski ilçelerindeki uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin 5 şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.
Vize ilçesinde de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler 3 şüpheliyi suçüstü yakalandı. - KIRKLARELİ