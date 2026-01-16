Haberler

Kırklareli merkez ve Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kırklareli merkez ve Lüleburgaz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid ve metamfetamin bulunuyor.

Kırklareli merkez ile Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 336,69 gram sentetik kannabinoid, 2,59 gram metamfetamin, 425 gram sıvı sentetik kannabinoid, 44 adet sentetik ecza, bir adet hassas terazi, iki adet ecstasy ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.S isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.S., L.Ç., M.G., O.O. ve M.B. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
