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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise esrar, skunk ve metamfetamin ele geçirildi.