Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 348 Sürücüye Ceza
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan trafik denetimlerinde 25 bin 624 aracı kontrol etti ve kural ihlali yapan 348 sürücüye işlem uyguladı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 348 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. 25 bin 624 aracın kontrol edildiği denetimlerde kural ihlali yapan 348 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa