Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 241 Sürücüye Ceza
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 9 bin 896 aracı kontrol ederek 241 sürücüye cezai işlem uyguladı ve kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 241 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 9 bin 896 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 241 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa