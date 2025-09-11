Haberler

Kırklareli'nde Panelvan Araç Şarampole Uçtu, 2 Yaralı

Kırklareli'nde Panelvan Araç Şarampole Uçtu, 2 Yaralı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir panelvan aracın şarampole uçması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.C.Ö., idaresindeki 34 TK 3913 plakalı panelvan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savrularak ağaç köküne çarptı ve çalılıklara saplandı.

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
