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Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitimde yaya geçidi uygulama eğitimi yapıldı ve öğrencilere boyama kitabı ile 'Trafik Dedektifi Kimlik Kartı' dağıtıldı.

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Ekipler il ve ilçelerde "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla öğrencilere trafik eğitim parkurlarında yaya geçidi uygulama eğitimi verdi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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