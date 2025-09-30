Kırklareli'nde İşçi Servisinde Yangın Paniği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir işçi servisinde yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, işçiler büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesinden hareket eden ve fabrika işçilerini taşıyan servis aracı midibüsten, Yenibedir kavşağı galeriler mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle duman çıkarmaya başladı.

Şoförün dikkati hayat kurtardı

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek işçileri hızla tahliye etti. Kısa süre sonra alevlere teslim olan servis, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören bir vatandaş, işçi servislerinin teknik kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini belirterek, "Bu olay büyük bir uyarı olmalı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ