Kırklareli'nde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde 2025 yılı Temmuz ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

2025 yılı Temmuz ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti. Lüleburgaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya il protokolü, güvenlik birimleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda orman ve anız yangınları, terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, genel asayiş olayları değerlendirildi.

Turan, Kırklareli'nin huzuru için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti. - KIRKLARELİ