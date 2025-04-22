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Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Yaralandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Yaralandı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kırklareli'ndeki bir çay bahçesinde elektrik akımına kapılan 1 çocuk ve 3 yetişkin yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı. Yaralı çocuk Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapılmıştı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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