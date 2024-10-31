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Kırklareli'nde Balıkçı Teknesi Fazla Balık Nedeniyle Battı

Kırklareli'nde Balıkçı Teknesi Fazla Balık Nedeniyle Battı
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Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde, İsmet Özer'e ait balıkçı teknesi, ağlara takılan fazla balık nedeniyle battı. Tayfa sağ salim kurtarılırken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde bir balıkçı ağlarına takılan fazla balık nedeniyle battı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde dün gece saatlerinde İsmet Özer'e ait Özer 1 teknesi ağlara takılan fazla balık nedeniyle batmaya başladı. Bunun üzerine teknede bulunan tayfa yardım istedi. Çevredeki balıkçı tekneleri tayfanın yardım çağrısını fark ederek kurtarma çalışması yaptı.

Tayfa yara almadan kurtarılırken tekne kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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