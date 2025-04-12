Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla 8 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 8 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa