Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 8 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ