Kırklareli'nde 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenleyerek 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde 5 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
