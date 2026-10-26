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Kırklareli'nde 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmasında kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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