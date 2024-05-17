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Kırklareli'nde 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışı bilgisi üzerine harekete geçti ve Lüleburgaz ilçesinde yapılan aramada 27 litre gümrük kaçağı alkol bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki satışı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler 2 şüphelinin bulunduğu otomobili Lüleburgaz ilçesinde otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 27 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Lüleburgaz Kırklareli Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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