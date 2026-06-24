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Kırklareli'nde Nüfus Müdürlüğü personeline parmak izi eğitimi verildi

Kırklareli'nde Nüfus Müdürlüğü personeline parmak izi eğitimi verildi
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Kırklareli Merkez İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Canlı Parmak İzi Alma Sistemi (LS) eğitimi verildi. 14 personelin katıldığı eğitimde teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Kırklareli Merkez İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline yönelik Canlı Parmak İzi Alma Sistemi (LS) eğitimi düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programına toplam 14 personel katıldı. Eğitim kapsamında katılımcılara, canlı parmak izi alma işlemlerinin doğru şekilde uygulanması, sistemin etkin kullanımı ve işlem sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Yetkililer tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, personelin sistem kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Eğitimin sonunda katılımcılar, canlı parmak izi alma sürecine ilişkin merak ettikleri konular hakkında uzman personelden bilgi alma fırsatı buldu. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nün, kurumlar arası iş birliği kapsamında benzer eğitim faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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