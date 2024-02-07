Kırklareli'de jandarma ekiplerince gümeler denetlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Pehlivanköy Jandarma Komutanlığı ekipleri Kumköy ve Akarca köylerindeki gümelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bir gümede 9 mühre tespit etti.

Ekiplerce tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRKLARELİ