Haberler

Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti

Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırılan yük asansöründen düşen inşaat işçisi kuzenler hayatını kaybetti
Haber Videosu

Ankara'nın Mamak ilçesinde devam eden bir inşaat şantiyesinde meydana gelen kaza sonucu iki kuzen hayatını kaybetti. İnşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde bulunan E.A. (36) ve N.A.'nın (19) olduğu sırada ikiye ayrıldı ve iki kuzen düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'da yapımı devam eden 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonucu düşen inşaat işçisi iki kuzen hayatını kaybetti. Olay, sabah 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde yer alan şantiyede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde E.A. (36) VE N.A.'nın (19) bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan ikiye ayrıldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen iki kuzenin cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.