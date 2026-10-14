Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı

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Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. 2021-2025 yılları arasında işlem hacimlerinin 1 milyar 219 milyon lirayı aştığı belirlenen şüphelilerin, taşınır ve taşınmaz malları ile banka hesaplarına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırıkkale merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'deki adreslerin de aralarında bulunduğu toplam 27 adrese baskın yapıldı. Operasyonda haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Cep telefonundaki mesajlaşmalar soruşturmayı genişletti

Soruşturmanın, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/13270 sayılı dosyası kapsamında şüpheli B.H.'ye ait cep telefonunun incelenmesiyle genişletildiği öğrenildi. Telefon incelemesinde çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşma kayıtları tespit edildi. Elde edilen deliller üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kapsamlı araştırma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi.

1 milyar 219 milyon liralık mali işlem hacmi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içerisinde, süreklilik ve iş bölümü esasına dayalı şekilde hareket ettikleri yönünde delillere ulaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve elde ettikleri suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinerek aklamaya çalıştıkları değerlendirildi. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi.

Örgütün yönetim ve mali yapılanması tespit edildi

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki kişi olarak örgüt lideri konumunda bulunduğu değerlendirildi. A.Z.G.'nin bahis panelinin ortağı olduğu ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.'nin ise yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan paneli yöneterek doğrudan B.H.'ye bağlı hareket ettiği tespit edildi. A.T. ve İ.E.K.'nin örgütün mali işleyişini yürüttükleri ve üyeler arasındaki para transferlerini yönettikleri belirlendi. A.Ö. ve P.B.C.'nin de A.B.E.'nin alt kademesinde panel yönetiminde görev aldıkları değerlendirildi.

Üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açılmış

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, E.M., Ö.A., H.C.Y. ve B.U.'nun üçüncü kişiler adına vergi levhaları düzenlenmesini ve ticari hesaplar açılmasını sağladıkları, söz konusu hesapları yasa dışı bahis sisteminde kullandıkları belirlendi. E.N.B., S.B., M.İ.K., S.K., E.B. ve B.B.S.'nin ise yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanılmak üzere üçüncü kişilerden banka hesapları temin ettikleri değerlendirildi. N.G., N.G., M.C.Ö. ve M.B.'nin örgütsel yapıya üye veya yönetici olarak dahil olmadan teknik destek, mali destek ve banka hesabı temin ederek organizasyona dışarıdan yardım ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Halen ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu belirlenen M.B.'nin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla adli işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el koyma işlemleri uygulandı. Tedbirlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128. maddesi ve 5549 sayılı Kanun'un 19. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Soruşturma çerçevesinde örgütsel yapılanma, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık edilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçları araştırılıyor. Dijital materyaller, mali analizler ve iletişim kayıtları üzerinden gerçekleştirilen incelemelerde, farklı görev ve sorumluluklarla faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüphelilerin organizasyon içerisindeki bağlantılarına ilişkin önemli delillere de ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı