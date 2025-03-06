Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: Devrilen Araç Apartmanın Duvarını Yıktı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Aynı anda seyir halinde olan bir başka araç da park halindeki otomobile çarptı. Büyük gürültüyle uyanan apartman sakinleri, korkuyla dışarı çıktı. Kimisi kamyon devrildiğini zannederken, kimisi ise deprem olduğunu düşünen vatandaşlar panik yaşadı.

Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Kazadan kaçmaya çalışan bir başka araç ise kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 23 ADN 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı bir apartmanın bahçe duvarını yıkarak devrildi. Bu sırada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 ADT 249 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarpan araç, ardından park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarparak durabildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki araca çarpan diğer sürücünün ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kazanın yaşandığı apartmanda oturan Nalan Cebeci, "Kızım arayıp büyük bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi. Kendi arabalarına çarpmışlar. Üçüncü araç da damadımın arabası. Kızım hamile, çok korkmuş. Deprem olduğunu sandık, sarsıntı büyüktü" dedi.

Apartman sakini Neslihan Doğan ise, "Çok yüksek bir ses duyduk, bina sarsıldı. Kamyon düştü sandık. Pencereden baktığımızda bir aracın sürücüsünün kaçtığını gördük. Hemen 112'yi aradık" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından olay yerinden çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KIRIKKALE