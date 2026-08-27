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Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi D200 kara yolu Kalecik kavşağında bir tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, aynı istikametteki başka bir tıra daha çarptı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ve iki tırın kavşakta çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi D200 kara yolu Kalecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalecik istikametinden Kırıkkale istikametine dönmek isteyen S.A. idaresindeki 38 ADV 814 plakalı tır, kavşakta Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs ise aynı istikametteki 60 EY 110 plakalı tıra çarptı. Kazada yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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