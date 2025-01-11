Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 292 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince iki farklı araçta yapılan aramada 2 bin 292 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda M.E., T.Ş., Y.G. ve E.M. isimli şüphelilerin içinde bulunduğu iki farklı araçta arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 292 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE