Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde M.K. ve B.Y. isimli şüphelilerin araçları ile ikametlerinde yapılan aramalarda 254 adet sentetik uyuşturucu, 4,3 gram metamfetamin, 1 adet pipe ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 20 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı