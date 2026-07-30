Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde 377 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde 377 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin E.D. isimli şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda 377 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.