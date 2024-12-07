Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, üzerinde 276 adet sentetik ecza hapı bulunan M.Ö. (40) isimli şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelenilen M.Ö. (40) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 276 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

4 kenti şahlandıracak proje başlıyor
img

İnternetten 100 liraya matkap aldı: Paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
img

6 yaşındaki Şirin için hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.