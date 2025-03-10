Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Kırıkkale'de Tüp Gaz Zehirlenmesi: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Tüp Gaz Zehirlenmesi: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba Fikri Ersoy ve kızı Seher Ersoy hayatını kaybetti. Olayı öğrenen anne ve oğlu sinir krizleri geçirdi.

Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve oğlu, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy'u (60) hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşlarına boğuldu

Yapılan incelemede baba ve kızının şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Seher Ersoy'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Eve sonradan gelen anne, eşinin ve kızının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının tabutla götürüldüğünü gören acılı anne feryat etti. Anne, kızının terliğini koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
img

Aralarındaki rekabet forma satışına da sıçradı
img

Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.