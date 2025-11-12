Kırıkkale'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de kontrolden çıkan traktörün uçuruma devrildiği kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Yılmaz Şermet idaresindeki 18 KY 650 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Sürücü, araçtan savrularak Kızılırmak kıyısına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KIRIKKALE