Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de kavşaktan dönmeye çalışan tıra otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (26) idaresindeki 34 GMG 547 plakalı otomobil, Y.Ç. (41) yönetimindeki 51 ACJ 821 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile yanında bulunan S.Y.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - KIRIKKALE