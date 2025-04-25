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Kırıkkale'de Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı: 3 Yaralı
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Kırıkkale'de motosikletin yayaya, ticari taksinin ise elektrikli skutere çarptığı kazalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olaylarda toplamda 3 kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü, dikkatsizliğin en büyük sebeplerden biri olduğunu belirtti.

Kırıkkale'de motosikletin yayaya, ticari taksinin ise elektrikli skutere çarptığı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serildi. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk kazada, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Olayda yaralanan yaya ile sürücü, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İkinci kazanın adresi ise Mezarlık Kavşağı oldu. Bu noktada ilerleyen bir çekici, kavşakta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Terminal Kavşağı'nda yaşanan üçüncü kazada ise bir ticari taksi ile elektrikli skuterin çarpıştığı anlar KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz şekilde giren ticari taksinin skutere çarptığı görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, olayların büyük kısmının dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, "Trafikte dikkat, tercihten öte bir zorunluluktur." denilerek sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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