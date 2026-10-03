Kırıkkale'de operasyonda biri 13 yıl 6 ay cezalı 2 hükümlü tutuklandı

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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (51) ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C.D. (27) yakalandı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı